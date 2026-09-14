Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali, dokuzuncu ve son gününde müzikten tiyatroya ve atölyelere uzanan etkinliklerle devam etti. Neşet Ertaş'ın unutulmaz türküleri festival sahnesine taşınırken, 'Keşanlı Ali Destanı' ikinci gösterimiyle tiyatroseverlerle buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Anadolu'nun gönül dilini, sevincini, hüznünü, aşkını ve hasretini türkülerinde buluşturan Neşet Ertaş, Kayseri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Bozkırın Tezenesine Saygı: Neşet Ertaş Türküleri' konseriyle anıldı.

Erkut Özkan ve Muhlis Berberoğlu, Neşet Ertaş'ın hafızalara kazınan eserlerini kendi müzikal yorumlarıyla dinleyicilerle buluşturdu. Programda, büyük halk ozanının bozkır kültüründen beslenen müzik dünyası ve bıraktığı miras festival sahnesine taşındı.

'KEŞANLI ALİ DESTANI' İKİNCİ KEZ SAHNEDE

Haldun Taner'in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı', Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde ikinci gösterimiyle tiyatroseverlerle buluştu.

Sineklidağ'da geçen eser, Keşanlı Ali ile Zilha'nın hikayesi üzerinden birey ile toplum arasındaki çatışmayı müzik ve mizah eşliğinde sahneye taşıdı.

KALİGRAFİNİN İNCELİKLERİNİ UYGULAMALI OLARAK ÖĞRENDİLER

Mustafa Türkmen tarafından Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen Kaligrafi Atölyesi'nde katılımcılar, güzel yazı sanatının temel tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Atölyede harflerin estetik kurallar doğrultusunda düzenlenmesine dayanan kaligrafinin tarihsel gelişimi, kullanılan araçlar ve sanatsal ifade biçimleri katılımcılara aktarıldı.

KÜLTÜR YOLCULUĞU KAHRAMANMARAŞ'TA DEVAM EDİYOR

Konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden lezzet duraklarına uzanan etkinliklerle dokuz gün boyunca şehrin kültür ve sanat hayatına ev sahipliği yapan Kayseri Kültür Yolu Festivali, tamamlandı. Festival boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, Kayseri'nin tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerini farklı yaş gruplarından ziyaretçilerle buluşturdu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali ise kültür ve sanat yolculuğunu Kahramanmaraş'ta sürdürüyor. 12 Eylül'de başlayan Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, 21 Eylül'e kadar konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.