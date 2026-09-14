Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği koordinesinde ve Polis Merkezi Amirliği ev sahipliğinde, Keşan'daki tüm mahalle muhtarlarının katılımıyla kapsamlı bir 'Huzur Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda mahallelerin genel güvenlik durumları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde muhtarlar, mahalle sakinlerinin huzur, güvenlik ve refahı için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ederken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen 'huzur toplantısında' istişare etti. Toplantı dolayısıyla mahallelerin talep ve ihtiyaçlarını doğrudan emniyet yetkililerine aktaran muhtarlar, tüm mahalle halkı adına emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, mahallelerin sorunlarını dinleyen, çözüm üreten amirler ile kendilerinin her zaman yanında olan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm personelimize tüm mahalle halkımız adına teşekkür edildi. Gerçekleşen buluşmanın, muhtarlıklar ile emniyet güçleri arasındaki güçlü iş birliğini pekiştirdiği ve Keşan genelindeki huzur ortamına büyük katkı sunduğu kaydedildi.