Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kuzuyayla Kızak Pisti'nde olası kazalara hızlı ve doğru müdahale edilebilmesi amacıyla kapsamlı bir sağlık tatbikatı ve eğitim programı düzenledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kızak pistinde gerçekleştirilen sağlık tatbikatı ve eğitim programına Kuzuyayla Kızak Pisti'nde görev yapan çalışanlar katıldı.

Uzman sağlık personelleri tarafından verilen eğitimde, pistte yaşanabilecek olası kazalara karşı doğru ve etkili müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikatla birlikte olası kazalarda ilk dakikaların hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Doğru müdahalenin, yaralanmaların ilerlemesini önlediği ve en aza indirdiği vurgulandı.

HAYATİ KONULAR ELE ALINDI

Eğitim kapsamında temel ilk yardım uygulamaları, hızlı müdahalenin önemi, travma ve yaralanmalarda doğru yaklaşım, bilinç kaybı durumlarında yapılması gerekenler, kırık-çıkık ve burkulmalara müdahale, hipotermiye karşı alınacak önlemler ile acil durumlarda sağlık ekiplerine doğru bilgi aktarımı gibi hayati konular ele alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuzuyayla başta olmak üzere kent genelindeki turizm alanlarında güvenliği ön planda tutan çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen sağlık tatbikatı ve eğitim programının, hem çalışanların farkındalığını artırması hem de ziyaretçilere daha güvenli bir hizmet sunulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.