Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin hazırlanan TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu raporu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teslim edildi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangını faciasını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Başkan Kurtulmuş, Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan bir otelde yaşanan yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonun Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.

Kabul sırasında Komisyon Başkanı Selami Altınok, yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a takdim etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletin derin acı yaşadığı bu elim hadisenin hiçbir yönünün karanlıkta kalmaması adına titizlikle ve kapsamlı şekilde yürütülen çalışmalar dolayısıyla komisyon üyelerine teşekkür ett