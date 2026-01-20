Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Ocak ayı ikinci oturumunda birçok karara imza attı. Osmangazi ilçesindeki bir meydana 'Zehra Budunç Meydanı' adı verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Nilüfer'de ücretsiz otopark için BURULAŞ'a devir yetkisi verildi. Ulaşıma yüzde 15 zam teklifi onaylandı. Atık su oranı değişimi ve bazı işletmelerin sınıf değişikliği gibi kararların da hayata geçtiği Büyükşehir Meclisi'nde Başkanvekili Gazioğlu, su faturaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı ikinci toplantısı gündem maddeleri ile toplandı.

Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek oylandığı toplantıda; Ulaşım Komisyonu'nun Osmangazi ilçesinde, Orhan Bey Mahallesi, 6. Uçak Sokak'ta yer alan ve Tarihi Belediye Binasının altındaki meydana 'Zehra Budunç Meydanı' isminin verilmesi ile ilgili raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'nun, Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi, İzmir Yoluna cephe Koca Yunus Sokak üzeri toplam 2819 metrekare tescil harici alanın 'Park Et - Devam Et' sistemi ile vatandaşa ücretsiz olarak kullandırılmak üzere Belediye iştiraklerinden BURULAŞ'a otopark olarak işletme hakkının devredilmesi ve sözleşme imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yetki verilmesi ile ilgili müşterek raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Plan ve Bütçe-Ulaşım Komisyonlarının, ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili müşterek raporunun da görüşüldüğü mecliste, ulaşıma yapılması planlanan yüzde 15'lik fiyat güncellemesi teklifi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 01.10.2024 tarihi (2024-09 Dönem) itibarıyla yapılacak endeks okumasında geçerli olmak üzere mevcutta uygulanan atık su oranı yüzde 25 olan abone türlerinin yüzde 50; atık su oranı yüzde 40 olan abone türlerinin yüzde 50 olarak uygulanması ile ilgili müşterek raporu, meclis oy birliği ile kabul edildi.

Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile 100 HP motor gücü kullanan su işletmeleri ve 30 ton/gün üzeri kapasiteli zeytin işleme ve kontinü sistem zeytinyağı üretim tesislerinin İkinci Sınıf Gayrishhi Müessese kapsamından çıkarılarak Birinci Sınıf Gayrishhi Müessese sınıfına alınması ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenleme yetkisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesi ile ilgili müşterek raporu, meclis oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyelerinin gündeme getirdiği konulara da açıklık getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, su faturalarıyla ilgili yorumlarda niyet okuma algıladığını dile getirdi. Merkezi hükümetin elektrik faturalarında uyguladığı sübvanse işlemini Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de su faturalarında uyguladığını vurgulayan Başkanvekili Gazioğlu, 'Bizler de çok farklı bir şey yapmıyoruz. Artışlar hiç birimizin keyfiyetinden olmuyor. Enflasyon hepimizi zorluyor. BUSKİ'nin temel girdi maliyetleri o gün için yüzde 150 artıyordu. Bugün yüzde 200'lere dayanmış durumda. Sadece boru maliyetlerinden bahsediyorum. BUSKİ'yi hep birlikte ayağa kaldırmaya çalışıyoruz' diye konuştu.