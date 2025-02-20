81 ilde 452 karla mücadele merkezinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, vatandaşların zorunlu bir durum yoksa seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti. Aynı uyarı İstanbul AKOM'dan da geldi.İSTANBUL - ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni ziyaret ederek karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

#Canlı | Karla Mücadele Çalışmaları Basın Açıklaması | Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi | Ankara https://t.co/UhmzVv0dam— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 20, 2025

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere 81 ilimizde 452 karla mücadele merkezi, 13 bini aşkın personelin 12 bin 600’den fazla araç ile kış koşullarına karşı 7/24 görev başında olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, vatandaşların güvenli yolculuğu için kış şartlarıyla mücadelemiz aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Sürücülerin mutlaka kış lastikleri ile yola çıkmaları gerektiğinin altını çizen Uraloğlu, "Bu iki gün yani yarın ve cumartesi zorunlu bir durum yoksa seyahatlerini ertelemelerini özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.

İSTANBUL AKOM'DAN UYARDI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayı özellikle cuma ve hafta sonu vatandaşların bugünden daha fazla tedbirli olmalarını istedi.

Kendi araçlarıyla trafiğe çıkmayıp toplu taşıma imkanlarından faydalanmalarını isteyen Başkan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli hazırlıkların yapıldığını Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan belirtti.