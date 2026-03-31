Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile görev tanımları, eğitim faaliyetleri ve mevzuat çalışmaları yeniden şekillendirildi.

ANKARA (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı. Söz konusu düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle birlikte, kurum bünyesinde kullanılan formların geliştirilmesi, güncellenmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik mevzuat çalışmalarının kapsamı yeniden düzenlendi.

Ayrıca bazı eski bentler yürürlükten kaldırılırken, yerine yeni görev alanları eklendi. Yeni düzenlemeye göre, birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve güncellenmesi için koordinasyon çalışmaları yapılacak, hazırlanan görev tanımları Genel Müdürlük onayına sunularak yayımlanacak. Bunun yanı sıra, kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin düzenleyici etki analizi süreçlerinin koordinasyonu da yönetmeliğe eklendi.

Öte yandan yönetmeliğe eklenen maddelerle eğitim faaliyetleri genişletildi. Kurum, kendi personelinin yanı sıra kamu, özel sektör ve yabancı katılımcılara yönelik sertifikalı eğitim programları düzenleyebilecek. Ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile yurtdışından gelen öğrencilere staj imkânı sağlanacak, eğitimlerde kurum dışından uzman eğiticilerden de hizmet alınabilecek.