Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Bursa merkezli olarak İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır'da 31 Mart 2026 tarihinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ile Turgay Erdem de yer aldı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda belediye çalışanı, iş insanı ve rüşvete aracılık ettiği öne sürülen isimlerin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN O İSİMLER

1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in eşi)

3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY'in kızı)

4-Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in kardeşi)

6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY'in kardeşi)

7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

8-Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY'in Eski Özel Kalem Müdürü)

10-Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)

11-Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

12-Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

13-Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş İnsanı)

14-Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş İnsanı)

15-Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş İnsanı)

16-Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş İnsanı)

17-Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş İnsanı)

18-Mehmet Necati Çelebi (Rüşvet Veren, İş İnsanı)

19-Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş İnsanı)

20-İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş İnsanı)

21-Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş İnasanı)

22-Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

23-Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

24-Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

25-Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

26-Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

27-Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

28-Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

29-Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

30-Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

31-Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

32-Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

33-Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

34-Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

35-Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

36-Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

37-Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

38-Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

39-Necati EREN (Paravan Şirket Yetkilisi)

40-Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

41-Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

42-Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

43-Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

44-Kübra ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

45-Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

46-Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

47-Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

48-Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş İnsanı)

49-Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş İnsanı)

50-Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

51-Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

52-Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

53-Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

54-Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

55-Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)

Yetkililer, operasyonun paravan şirketler üzerinden yürütülen mali işlemler ve rüşvet iddialarını da kapsadığını belirtirken, şüphelilerin adreslerinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan firari olan 4 şüpheli şahsın; Abdülkadir ALKAN (Rüşvet Veren, İş İnsanı-FİRAR), Naci ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı-FİRAR), Şevket GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş insanı YURT DIŞI FİRAR), Tuğrul KUTLUAY (Rüşvet Veren, İş İnsanı YURT DIŞI FİRAR) yakalama çalışmaları devam ettiği, ikamet ve işyeri aramaları devam ettiği öğrenildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.