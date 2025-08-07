Konya Karatay Karavan Parkı, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından karavanlarıyla seyahat eden turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi tarafından doğa ve karavan severler için hizmete sunulan Karatay Karavan Parkı, yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Park; şehir merkezine yakın konumu ve sunduğu konforlu imkânlarla, hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından karavanlarıyla seyahat edenler, günübirlik veya geçici konaklama için Karatay Karavan Parkı’nı tercih ediyor. Konya’nın ilk ve tek karavan parkı olma özelliğini taşıyan alan, karavan turizmi açısından önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

2 BİN METREKARELİK ALANDA HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Adana ve Ereğli çevre yollarının kesişim noktasında yer alan 2 bin metrekarelik Karatay Karavan Parkı, karavanıyla yola çıkan yerli ve yabancı turistlerin Konya’dan ayrılmadan önce uğradığı önemli bir durak haline geldi. Karavan turizmini desteklemek ve alternatif turizm alanlarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen parkta, konaklayan ziyaretçilerin konforu için tüm ayrıntılar düşünüldü.

Ziyaretçilere, karavan park alanı yeri sunulurken; tuvalet, lavabo, banyo, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlara yönelik hizmetler de sağlanıyor. Doğayla iç içe huzurlu atmosferi, düzenli altyapısı ve temiz çevresiyle, Karavan Parkı özellikle ailelerin güvenle konaklayabileceği bir alan olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Karatay Karavan Parkı’nı tercih eden ziyaretçiler, hemen bitişiğinde yer alan Karatay Şehir Parkı ile Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ni de gezme imkânı buluyor.

ZİYARETÇİLERDEN KARAVAN PARKI’NA TAM NOT

Karatay Karavan Parkı’nda konaklayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Karatay Belediyesi’nin sunduğu bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karavan Parkı sakinleri görüşlerinde şu ifadelere yer verdi:

İzmir’den gelen Serkan Sicimoğlu ve eşi; “İzmir’den karavanla yola çıktık. Karatay Karavan Parkı’ndan çok memnun kaldık. İki kızımız var; hayvanat bahçesi ve lunaparka yakın olması çocuklarımız açısından büyük avantaj sağladı. Bu tür imkânlar, çocuklu aileler için çok önemli. Konumu oldukça merkezi, güvenlik mevcut, çöpler düzenli olarak toplanıyor. Park alanı çok geniş ve düzenli. Daha önce Konya’da hiç konaklamamıştık; genelde Afyon’da kalıyorduk. Bu sene Konya’yı deneyimledik ve herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz.”

Almanya’dan dünya turuna çıkan Nurten ve Mustafa Tolga; “Eşimle birlikte Almanya’dan yola çıktık. Karavan Parkı’nı internetten bulduk. Karavan Parkı’nı çok beğendik. Duşlar, lavabolar mevcut. Güvenliği sağlam. Kapılarımızı açık bırakıp gönül rahatlığıyla uyuduk. Burası yemyeşil ve oldukça huzurlu. Mevlana’yı da gezdik. Aslında bir gün kalmayı planlamıştık ama konaklama süremizi uzatmaya karar verdik. Gerçekten tam aradığımız gibi bir yer. Avrupa standartlarında hizmet sunuluyor. Herkese tavsiye ederiz.”

Edirne’den tura başlayan Ahmet Polatçı da; “Edirne’den yola çıktık, birçok yeri gezdik. Karatay Karavan Parkı hizmet kalitesi ve düzeniyle öne çıkıyor. Başta bir gün kalmayı düşünüyorduk ama çok beğendiğimiz için birkaç gün daha kalmaya karar verdik. Konya’yı daha detaylı gezmek istiyoruz.”

İsviçre’de yaşayan Şerife Heiniger ise “İsviçre’den Konya’ya her gelişimizde Karavan Parkı’nı tercih ediyoruz. 2022 yılında ilk kez konaklamıştık ve çok memnun kalmıştık. Bu yıl da yine tercihimizi buradan yana kullandık. Tüm personel çok samimi, tüm hizmetler karavancılar düşünülerek planlanmış. Karatay Belediyesi’ne bu güzel imkânı sunduğu için teşekkür ediyoruz.”

KILCA: KARAVAN PARKIMIZ, KONYA TURİZMİNE DEĞER KATIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Karavan Parkı’nın Konya’ya gelen turistler için alternatif bir konaklama imkânı sunduğunu belirterek, parkın, şehrin turizmine de önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Karavan Parkı’nın tüm detaylarının misafirlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandığını ifade eden Başkan Kılca; parkın temizlik, altyapı ve sunduğu imkânlarla ziyaretçilere huzurlu ve konforlu bir ortam sağladığını söyledi. Kılca; “Misafirlerimizin bir gün bile Konya’da konaklaması, hem esnafımıza ekonomik katkı sağlıyor hem de şehrin turizm gelirini artırıyor. Bu nedenle Karatay Karavan Parkı’nı sadece bir konaklama alanı değil, aynı zamanda turizmin önemli bir parçası olarak görüyoruz.” dedi.

Başkan Kılca ayrıca, Karavan Parkı’nda konaklayan ziyaretçilerin şehri tanıma ve güzel anılar biriktirme fırsatı bulduğunu, bunun da Konya’nın tanıtımı açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.