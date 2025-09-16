Konya Karatay Belediyespor Kulübü, Samsun’da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyespor Kulübü, Samsun’da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası’ndan Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü ile döndü.

Karatay Belediyespor Kulübü, katıldığı organizasyonlarda Konya’yı gururla temsil ediyor ve başarılarını her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda 12-14 Eylül tarihleri arasında Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen şampiyonaya 10 ilden 13 kulüp ve 110 sporcu katıldı. Karatay Belediyespor Trampolin Cimnastik Takımı şampiyonada, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Gençler ve Büyükler kategorilerinde kıyasıya geçen mücadele sonucunda Karataylı sporcular; Abdullah Mehmet Tükel ve Burak Demirci, Gençler Senkron dalında Türkiye 2’ncisi oldu. Ali Eymen Demirci, Abdullah Mehmet Tükel ve Burak Demirci’den oluşan Genç Erkekler Takımı, takım kategorisinde Türkiye 2’nciliği elde etti. Furkan Erkıç ise Bireysel Büyükler dalında Türkiye 3’üncülüğü kazandı.

BAŞKAN KILCA’DAN SPORCULARA TEBRİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası’na damga vuran takımı, sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini elde ettikleri başarılar dolayısıyla tebrik etti.

Hasan Kılca; “Karatay Belediyespor’umuz, Samsun’da elde ettiği 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ilçemizi ve Konya’yı gururla temsil etti. Sporcularımız azimle mücadele etti ve önemli başarılar elde etti. Tüm sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimiz sadece bugün değil, yarın da başarılarıyla adlarından söz ettirecek. Bizler Karatay Belediyesi olarak onların yanında olmaya, spor ve eğitim alanındaki yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz.” dedi.