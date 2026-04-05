TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2024-2026 yılları arasında 18 ilçede toplam 10 bin 61 olaya müdahale etti.

Güçlü kadrosu, modern araç filosu ve teknolojik ekipmanlarıyla görev yapan itfaiye ekipleri, yangından trafik kazalarına, arama kurtarmadan sel ve su baskınlarına kadar birçok farklı alanda aktif rol aldı.

Bu süreçte ekipler, 5 bin 44 yangın, 627 trafik kazası, 3 bin 658 can kurtarma olayı, 904 farklı vaka, 96 güvenlik olayı ile 232 sel ve su baskınına müdahale ederek vatandaşların yanında oldu.

EKİPLERİMİZ 7/14 GÖREV BAŞINDA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, itfaiye teşkilatının 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: 'Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Şehrimizin her noktasında güçlü kadromuz ve modern ekipmanlarımızla hizmet veriyoruz. Olası tüm risklere karşı hazır olmak adına eğitim çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Trabzon halkına en iyi hizmeti sunmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.'