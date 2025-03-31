Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma Timi tarafından etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu gelişmeye ilişkin haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Bakanlık, paylaşımında, Karadeniz’in Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini belirtti.

Paylaşımda, mayının Su Altı Harekât ve Kurtarma Komutanlığımıza bağlı Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hâle getirildiği kaydedilerek, o anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Kaynak: igf