Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma Timi tarafından etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu gelişmeye ilişkin haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlık, paylaşımında, Karadeniz’in Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini belirtti.

Paylaşımda, mayının Su Altı Harekât ve Kurtarma Komutanlığımıza bağlı Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hâle getirildiği kaydedilerek, o anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Karadeniz’in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, Su Altı Harekât ve Kurtarma Komutanlığımıza bağlı Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ydExlZ5GmJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 31, 2025