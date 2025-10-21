İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Uzundere Mahallesi'nde TOKİ tarafından başlatıldığı belirtilen inşaat faaliyetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Belediye, mülkiyet ve planlama süreçleri tamamlanmadan inşaata başlanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapıldığını açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 10 Haziran 2025 tarihli parselasyon planının hâlâ inceleme aşamasında olduğu ve tapu tescil işlemlerinin tamamlanmadığı vurgulandı. Buna rağmen inşaat ve ihale süreçlerinin başlatılmasının yasal süreçleri yok saydığı belirtildi.

Karabağlar Belediyesi, TOKİ tarafından planlanan proje için açılan imar planı, ihale ve 'ÇED gerekli değildir' kararlarına karşı dava sürecini başlattığını, bu süreçler devam ederken yapılan uygulamaların kamu yararını zedelediğini duyurdu.

'ÜNİVERSİTE ALANI DARALTILDI, ÖNERİ PLAN SUNULDU'

TOKİ planıyla üniversite alanının 61,8 hektardan 38,3 hektara düşürüldüğünü belirten belediye, kendi hazırladığı öneri planla bu alanı genişleterek korumayı ve TOKİ konutlarını Yaşar Kemal Mahallesi'ne taşımayı teklif etti. Amaç, hem konut ihtiyacının karşılanması hem de İzmir'e uluslararası standartlarda bir devlet üniversitesi alanı kazandırmak.

Ayrıca belediye, Karabağlar'da 16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık riskli alandaki kentsel dönüşüm sürecinin yıllardır ihmal edildiğini ve TOKİ'nin projelerinin, asıl ihtiyaç olan bu alanlar yerine başka bölgelerde yürütülmesinin şehir planlamasına aykırı olduğunu ifade etti.

'KAMU YARARI VE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI'

Karabağlar Belediyesi, tüm kamu kurumlarını kamu yararını esas alan ve şehircilik ilkelerine uygun bir iş birliğine davet ederek, doğal alanların ve vatandaş haklarının korunması için mücadelelerinin süreceğini vurguladı.