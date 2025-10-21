İZDENİZ, yolcularla yapılan memnuniyet anketinden 'yüksek not' aldı. Ankete katılanların yüzde 94'ü Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımındaki hizmet kalitesinden memnun olduğunu dile getirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımından sorumlu şirketi İZDENİZ, hizmet kalitesini her geçen gün geliştiriyor. Bu hamleler, İzmirlilerin memnuniyetine de yansıyor.

Kent içi ulaşımda deniz yolculuğunu tercih eden yurttaşlarla yapılan anketin sonuçları, İZDENİZ açısından oldukça olumlu çıktı. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ankete katılan yolcuların yüzde 94'ü hizmetten memnun olduklarını belirtti. Özellikle seferlerin zamanında yerine getirilmesi, gemilerin, iskelelerin temizliği ve sefer saat planlaması en çok memnuniyet oluşturan başlıklar arasında yer aldı. Sefer iptali veya değişikliği gibi duyurulara çok hızlı erişim sağladıklarını dile getiren yolcular, İZDENİZ personelinin sunduğu hizmetten de oldukça memnun olduklarını aktardı.

MİDİLLİ SEFERLERİNE YOĞUN İLGİ

İZDENİZ'in resmi bayramlarda ve 20 Haziran- 26 Eylül tarihleri arasında düzenlediği Midilli Adası seferleri de büyük ilgi gördü. Haftalık olarak düzenlenen seferlerle binlerce yolcu, İzmir'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na hızlı ve konforlu bir yolculuk gerçekleştirdi. Midilli seferlerine katılan yurttaşlar için de anket düzenlendi. Katılımcıların yüzde 75'i seferlerden memnun olduklarını belirtirken; pasaport ve gümrük işlemlerindeki kolaylık, personel desteği ve gemi konforu memnuniyetin temel unsurları oldu.

İZDENİZ, deniz ulaşımını daha erişilebilir, konforlu ve çevreci hale getirmek amacıyla her sezon sonunda düzenlediği anketlerle, hizmet kalitesini yolcu talepleri doğrultusunda geliştirmeyi sürdürüyor. Hem iç hatlarda hem de yurtdışı seferlerinde daha kaliteli ve yenilikçi hizmetler sunmak için çalışmalar devam ediyor.