İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, su ürünleri sektörünün temsilcileriyle buluştu. Körfez'deki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tugay, 'Körfez'in genelinde 3 ayda bir 68 noktadan numuneler alarak durumu takip ediyoruz. Göreve geldiğimizden beri Körfez iyiye gidiyor' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen İzmir Su Ürünleri Kooperatifleri toplantısına katıldı. 'Denizimiz bir, ekmeğimiz bir, gücümüz bir' sloganıyla düzenlenen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ile belediye bürokratları da yer aldı. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kurucu'nun moderatörlüğünü üstlendiği programda balıkçı esnafı sorunlarını ve taleplerini anlattı. Başkan Tugay ise sektörün geleceği için atılması gereken adımları paylaştı. Toplantıda Türkiye su ürünleri ihracatında önemli bir paya sahip olan İzmir'in, 2023 yılında ülke ihracatının yüzde 20,22'sini karşıladığı belirtildi.

'Su ürünleri kooperatiflerinin şehre katkısı çok değerli'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediyenin tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarından bahsederek, 'Sizleri bir araya getirmek istedik, çünkü kentte bu tür faaliyetleri sürdüren herkese adil, dengeli şekilde yardımcı olalım istiyoruz. Yapacağımız çalışmalarla ilgili sizlerin de görüşlerinizi almak istiyoruz. Bu sadece bir toplantı değil. Zaman zaman bir araya gelerek yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve yapmamız gerekenleri görüşelim. Su ürünleri kooperatiflerinin şehre katkısı çok değerli. Daha iyi şartlarda çalışmanızı isteriz. Bizim derdimiz gerçekten sorunları çözmek' dedi.

Körfez'deki durumu anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, balıkçılar için büyük öneme sahip olan Körfez'deki gelişmeler hakkında da konuştu. Uzun yıllardır dipte birikmiş çamur nedeniyle Körfez'in renginin zaman zaman değiştiğini anımsatan Başkan Tugay, 'Körfez'in rengi zaman zaman değişiyor. Bir tür mikroorganizma, 'alg' dedikleri canlı türü var. Bu canlı türü çoğalıyor ve suyu kaplıyor. Bunların da türleri var. Bazı türleri yeşil, bazı türleri kırmızı, kahverengi renk veriyor. Son zamanlarda bir de beyaz renkli olanlar var. Bazı kişiler beyaz rengi görünce 'Belediye buraya ne döktü de burası Maldivler gibi oldu' diyorlar. Biz bir şey dökmedik. Bunlar Körfez'de mikroorganizmaların aniden çoğalması ve denizi kaplaması ile oluyor. Bunlar çoğaldığında koku oluşuyor ve sudaki oksijeni tüketiyor. Oksijen tükendiği zaman suda nefes almaya çalışan balıkların ölmesine neden oluyor. Daha önceden balon balığı, aslan balığı yoktu. Şimdi var. Çünkü su ısındı. Körfez'in suyu bu yıl 30 dereceye çıktı. Körfez akıntısı da yok. Biz şimdi yeni kirlenmelerin önüne geçmek, Körfez'de akıntı oluşturmak için çalışıyoruz' dedi.

'Dünyadan önemli bilim insanları davet edeceğiz'

Körfezin tabanındaki kirlilikten söz eden Tugay, '100 yıllık sorun. Uzun yıllar birikmiş dipteki çamur tam olarak temizlenmeyince sorun çözüme kavuşmuyor. Bir kanal açmaya çalışıyorsunuz ya da temizlik yapıyorsunuz ama bir süre sonra sağdan soldan akıntı ile tekrar o kirlilik ortaya çıkıyor. Daha etkili bir dip temizliği lazım. Bakanlık şu anda sadece Bostanlı Mavişehir önlerinde dip taraması yapmamıza izin verdi. Biz bu çalışmaları izin almadan yapamıyoruz. Bunu bir şekilde İzmir'in çözmesi lazım. Bu konuda çok araştırma yapıyoruz. Yakında İzmir'de bu konu ile ilgili kapsamlı bir toplantı yapacağız. Dünyadan önemli bilim insanları davet edeceğiz' diye konuştu.

Körfez'de sıkı denetim

Yaşanan sorunun yalnızca İzmir Körfezi ile ilgili olmadığını da vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, dünyanın birçok yerinde benzer sorunların yaşandığını belirterek şunları söyledi: 'Genel olarak suyun ısınması ile bu mikroorganizmalar sorun oluşturuyor. Buna bir çözüm bulunacak. Biz bu yıl bazı önlemler aldık. Ultrason uygulamaları, modifiye kil çalışmaları: Geçen yılki kadar sorun yaşanmamasının nedeni aslında bu. Ama daha iyi sonuç için çalışmalarımız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arıtma tesislerini sürekli denetliyor. Biz de ayrıca Körfez'in genelinde 3 ayda bir 68 noktadan numuneler alarak Körfez'in durumunu takip ediyoruz. Biz göreve geldiğimizden beri Körfez iyiye gidiyor. Dipteki çamuru kaldırsak sorun çözülecek. Çamuru kaldırmak çok zor bir iş ama yeni formüller peşindeyiz.'

'Şu ana kadar 33 kooperatif ve 690 balıkçıya destek verdik'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür de 'İzmir'de toplam 294 kooperatif var. Bunların yüzde 15'i su ürünleri kooperatifi. İzmir Büyükşehir Belediyesi su ürünleri kooperatiflerine desteklerde bulunuyor. Bunların en bilineni tekne bakım malzemesi. Şu ana kadar 33 kooperatif ve 690 balıkçıya destek verdik' diye konuştu.

Su Ürünleri Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Başkanı İbrahim Güven de sorunların çözümü için adım atan Başkan Tugay'a teşekkür etti.

Sektörün geleceği için alınacak önlemler konuşuldu

Sektörün sürdürülebilirliği için alınması gereken önlemlere de değinildi. Buna göre balık stoklarının korunması, av yasaklarına uyulması, yetiştiricilik tesislerinde çevre dostu üretim tekniklerinin geliştirilmesi, izlenebilirlik ve gıda güvenliği standartlarının güçlendirilmesinin sektör için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Alınan talepler, belirtilen görüşler doğrultusunda sektörün sorunlarına kalıcı çözümler için eylem planı oluşturulması hedefleniyor.