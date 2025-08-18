Bunlar da ilginizi çekebilir

O komisyon bu hafta toplanacak

Genelkurmay Başkanlığı’ndaki törende ise, 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı’nda emekliye sevk edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevini Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti.

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de hazır bulundu.

2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararları kapsamında Genelkurmay Başkanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Metin Tokel’e devretti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’ndaki devir teslim törenlerine iştirak etti. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı’nda Genelkurmay Başkanlığı’na atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, komutanlık görevini Orgeneral Metin Tokel’e teslim etti.

