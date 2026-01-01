Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle valiliklerin aldığı kararlar doğrultusunda Türkiye genelinde 2 Ocak Cuma günü birçok ilde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitimde tatil kararlarını beraberinde getirdi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla çok sayıda ilde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim, rehabilitasyon merkezleri, kreşlerin de dahil olduğu tatil kararıyla ilgili şu ana kadar Valilikler aracılığıyla resmi duyuru yapılan başlıca iller şöyle:

Erzurum (tüm il ve ilçeler) Kayseri (il geneli) Tokat (il geneli) Adıyaman (il geneli) Muş (il geneli) Kahramanmaraş (il geneli - tatil uzatıldı) Elazığ (il geneli) Şırnak (il geneli) Hakkari (il geneli) Kars (il geneli) Malatya (il geneli) Bingöl (il geneli) Sivas (il geneli) Gaziantep (il geneli) Siirt (il geneli) Amasya (il geneli) Gümüşhane (il merkezi ve ilçeler) Ordu (bazı ilçeler) Zonguldak Düzce Bolu Bursa

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde henüz genel tatil kararı alınmadı.

Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre yeni değerlendirmelerin yapılabileceğini belirterek vatandaşları resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.

Listeler valiliklerden gelen açıklamalarla birlikte güncelleniyor.