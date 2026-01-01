Bursa Valiliği, etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

BURSA (İGFA) -Bursa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski, eğitime ara kararını beraberinde getirdi. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde hava koşullarının ulaşımda aksamalara ve olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

Valilikten yapılan duyuruda, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak, il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.