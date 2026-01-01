İmar Yasasına Takılanlar Derneği, Bursa çağrısına hazırlanıyor... Yıkım değil, çözüm ve adalet istiyorlar
Türkiye'nin bir çok ilinden okullarda kar tatili haberi gelirken bir tatil haberi de İstanbul'dan geldi. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Şile Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
İSTANBUL (İGFA) - Yoğun kar yağışı ve soğuk hava yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken, kar ve buzlanma dolayıyla İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Beykoz, Sarıyer, Şile Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitim-öğretime 2 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladıu.
