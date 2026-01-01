Türkiye'nin bir çok ilinden okullarda kar tatili haberi gelirken bir tatil haberi de İstanbul'dan geldi. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Şile Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

İSTANBUL (İGFA) - Yoğun kar yağışı ve soğuk hava yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken, kar ve buzlanma dolayıyla İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Beykoz, Sarıyer, Şile Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitim-öğretime 2 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladıu.