Kapıda kalan, anahtarını unutan ya da kilit sorunu yaşayanlar, ilk olarak çilingire başvuruyorlar. Peki 2024 yılında Bursa’da çilingir çağırma ve anahtar yaptırma ücreti ne kadar oldu?BURSA (İGFA) - Birçok hizmete zam geldiği gibi kapı açma ücretlerine de yüzde yüz oranında zam yapıldı.

Çilingir ücreti, çilingirin çağrıldığı gün, saat ve konuma göre değişiklik gösteriyor.

Ev kapısı açma fiyatları 300 liradan başlıyor. Akşam saatlerinde ve tatil günlerinde ise bu fiyat 700 liraya kadar çıkabiliyor. Maymuncuk 40 lira iken kasa açma ücreti ise 750 lira. Anahtar ücretleri de bilyalı, normal, uzun ve oto anahtarı gibi çeşitlerine göre değişkenlik gösteriyor.

Bursa Bağlarbaşı’nda uzun yıllardır çilingirlik yapan bir esnaf, “Artan maliyetler, dükkan kiraları, toptancılar, yakıt ücretleri bizi de etkiledi. Biz, piyasanın ve belirlenen tarifenin biraz daha altında ücretlerle çalışıyoruz.” dedi.