İnegöl, beşinci coğrafi işaretli ürünü olan (Mişoriz) Büryan’ın tanıtımı yapmak için lansman düzenledi.ESMANUR GÜLBAHAR/ AHMET GÜNAY/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İnegöl, geleneksel lezzetlerine bir coğrafi işaret daha ekliyor. İnegöl Köftesi, İnegöl Cıbrıkası, Cerrah Kuru Fasulyesi ve İnegöl Sütlü Kadayıfı'nın ardından İnegöl’ün beşinci coğrafi işaretli ürünü ise Miroşiz (Büryan) oldu.

Şeflerin özenle hazırladığı Arnavut menüsü, lansmanda misafirlere sunuldu.

Yemek sunumu öncesi konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gastronomide heyecanla, gayretle, azimle ilerlemek istediklerini dile getirdi.



İNEGÖL MAHALLELERİNDEN GELEN 200 LEZZET

Gastronomi çalışmalarının geçen dönem başladığının altını çizen Başkan Taban, “İnegöl, mobilyası, sanayisi ve diğer sanayi kuruluşları ile ön plana çıkıyor, tarımı konuşuyoruz bunun yanı sıra gastronomi değerleri ön plana çıkarmak üzere geçen dönem çalışmalar yaptık. Pandemi’de tüm kırsal Mahalleleri taradık. Giyim’den düğün’e tüm gelenekleri çıkardık. İnegöl’de 81 vilayetten yaşayan vatandaş var, Balkanlar’dan Kafkaslardan yaşayan vatandaşlar bulunuyor. Tüm bu güzelliklerin notlarını aldık. İnehöl’ün turizmi, gastronomisi ve termal suları ön olana çıkıyor. Gastronomi anlamında bu kursla Mahallelerde yaptığımız çalışmalarda 200’e yakın lezzet olduğunu gördük.” dedi.

‘İNEGÖL KÖFTESİ’ MARKASINA YENİLERİ EKLENİYOR

Farklı ürünlerinde marka tescillerine başvurduklarına dikkat çeken Başkan Alper Taban, “Bulgaristan bölgesinden şehrimize gelen ve İnegöl köftesi adına dönüşen bir markaya sahibiz. Bu marka ile gastronomi de bir yol haritası çıktı. Yeni coğrafi işaretler almak, yeni marka tescilleri almak için çalışmalarımız oldu. Coğrafi işareti olan İnegöl köftesini baş tacı yapıyoruz. İnegöl Cıbrıkası, Cerrah Kuru Fasulyesi ve İnegöl Sütlü Kadayıfı’nın da coğrafi işaretini aldık. İnegöl kolonyası, çilekli lokumu gibi farklı marka tescilleri gerçekleştirmede ilerleme kaydedeceğiz.” şeklinde konuştu.

MİŞORİZ 100 YILDIR İNEGÖL’ÜN VAZGEÇİLMEZİ

Mişoriz’in özellikle Arnavut kültüründe her sofrada sunulan kıymetli bir ürün olduğunun altını çizen Başkan Taban, “Mişoriz(Büryan) Çok lezzetli bir üründür. Etli pilav olarak düşünebiliriz. 100 yılı aşkın süredir İnegöl’ün lokanta ve evlerinde vazgeçilmezdir. Pita, tosma helvası gibi ürünlerin de coğrafi işaretine başvurduk. Bugün bir Arnavut menüsü hazırladık. İnşallah İnegöl’de gastronomi daha çok konuşulacak. Üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“İNEGÖL BÜYÜRSE BURSA BÜYÜR”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “Ben bu program için kahvaltıdan beri yemek yemedim. İştahla bekliyorum. İnegölümüz, Bursamız çok güzel ve çok özel. İnegöl deyince her şey var. Sanayi, mobilya, tarım, turizm var. Eskiden köftemiz var diyorduk. Artık Gastronomi deyince İnegöl önemli hale geliyor. Başkanımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnegöl büyüyor ve gelişiyor. İnegöl büyürse, Bursa büyür. Bu organizasyon için tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

İnegöl İlçe Kaymakam Vekili Osman Aslan Canbaba, “Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından basın mensuplarına Arnavut menüsü sunulurken ‘Gastro İnegöl’ün aşçıları Ali Müfit Çağlayan ve Elif Türkmen yemeklerle ilgili bilgi verdi.