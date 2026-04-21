AYDIN – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, kent genelinde yaptırılan son kamuoyu araştırmalarındaki oy oranlarının ardından belediye üst yönetimi ve saha birimleriyle bir araya geldiği iddia edildi. Siyasi kulislerde konuşulanlara göre, beklenen ivmenin yakalanamaması üzerine Çerçioğlu’nun çalışma ekibine yönelik eleştirilerini sertleştirdiği öne sürülüyor.

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, anketlerdeki oy oranının yüzde 17'ye gerilediğini görünce belediyede görevden almalara gittiği iddia edildi. Karara tepki gösteren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Yüzde 20'yi bulsun vekillikten istifa ederim" diyerek Özlem Çerçioğlu'na meydan okudu.

Saha Çalışmaları ve İletişim Eksikliği Mercek Altında

İddiaların odağında, özellikle kırsal mahallelerde ve genç seçmen kitlesinde yaşanan oy kaybı yer alıyor. Başkan Çerçioğlu’nun yaptırdığı özel anketlerde, vatandaşın hizmet memnuniyetinin yüksek olmasına rağmen, bu memnuniyetin sandığa yansıma oranındaki düşüşün "iletişim kopukluğu" olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Toplantı içeriklerine dair sızan bilgilere göre Çerçioğlu’nun şu noktalara dikkat çektiği konuşuluyor:

Proje Tanıtımları: Devam eden yatırımların halka anlatılmasında yaşanan eksiklikler.

Bürokratik Yavaşlık: Vatandaş taleplerine dönüş hızındaki düşüş.

Saha Denetimi: Birim amirlerinin sahadaki hakimiyet zayıflığı.

"Kadroda Değişiklik Sinyali mi?"

Siyasi gözlemciler, seçim maratonu öncesinde gelen bu düşük anket verilerinin belediye içerisinde bir "yenilenme" ihtiyacını doğurduğunu savunuyor. Çerçioğlu’nun, performansından memnun kalmadığı bazı daire başkanları ve müdürlerle ilgili tasarrufa gidebileceği, daha dinamik bir seçim stratejisine geçiş yapacağı iddialar arasında.

Muhalefetin Yakın Markajı

Belediye kanadından iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Aydın’daki muhalefet partileri bu durumu "yönetimsel bir yorgunluk" olarak nitelendiriyor. Özlem Çerçioğlu’nun ise önümüzdeki günlerde saha programlarını yoğunlaştırarak vatandaşla doğrudan temas kuracağı ve anketlerdeki tabloyu lehine çevirmek için yeni bir eylem planı hazırladığı bildiriliyor.