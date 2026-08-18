Menderes’te başkanvekili seçimi savaş alanına döndü! Yumruklar havada uçuştu, belediye AK Parti’ye geçti

İzmir’in Menderes ilçesinde belediye başkanvekili seçimi siyasi gerilimin gölgesinde yapıldı. Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan CHP’li Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yerine yapılacak seçim için olağanüstü toplanan Belediye Meclisi’nde tansiyon kısa sürede yükseldi.

CHP ile YENİ Parti’nin ayrı adaylarla seçime girmesi sonucu oyların bölünmesi, AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın adayının önünü açtı.

Seçimin üçüncü turunun ardından yaşanan tartışma ise yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından yapılan son turda AK Parti’nin adayı Asuman Şen, 15 oy alarak Menderes Belediye Başkanvekili seçildi. YENİ Parti adayı Barış Gürsoy ise 12 oyda kaldı. Bir oy geçersiz sayıldı. Böylece Menderes Belediyesi’nin yönetimi başkanvekilliği düzeyinde yaklaşık 7 yıl sonra Cumhur İttifakı’na geçti.

Krizin başlangıcı: İlkay Çiçek tutuklandı

Menderes’teki başkanvekili seçiminin arka planında, Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması bulunuyor.

Çiçek’in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir uygulanması üzerine belediye meclisinin başkanvekili seçmek üzere olağanüstü toplanmasına karar verildi.

Kritik seçim öncesinde belediye meclisindeki siyasi dengeler de değişmişti.

Seçim, bu nedenle yalnızca bir başkanvekili belirleme işlemi değil, Menderes Belediyesi’nin siyasi yönetiminin hangi ittifak tarafından şekillendirileceğini belirleyen kritik bir oylama haline geldi.

Dört aday yarıştı

Başkanvekilliği için Cumhur İttifakı adına AK Parti'li Asuman Şen, CHP adına Mehmet Ali Akar, YENİ Parti adına Barış Gürsoy ve bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk aday oldu.

Mecliste 28 üyenin oy kullandığı ilk turda:

Asuman Şen: 12

12 Barış Gürsoy: 10

10 Mehmet Ali Akar: 5

5 Mustafa Öztürk: 1

oy aldı.

Hiçbir aday gerekli çoğunluğa ulaşamayınca ikinci tura geçildi.

İkinci turda da sonuç değişmedi ve üçüncü tur oylamasına geçildi.

Üçüncü turda dengeler değişti

Üçüncü tur, seçimin kırılma noktası oldu.

Bu turda Cumhur İttifakı’nın adayı Asuman Şen 13 oy, YENİ Parti adayı Barış Gürsoy ise 10 oy aldı.

CHP adayı Mehmet Ali Akar ve bağımsız aday Mustafa Öztürk'ün bu turdaki oy durumuyla birlikte seçim yine sonuçlanmadı.

Sonuçların açıklanmasının ardından bazı meclis üyeleri ara verilmesini istedi.

Ancak Meclis Başkanvekili’nin ara talebini kabul etmemesi üzerine salondaki tansiyon yeniden yükseldi.

Meclis salonu bir anda karıştı

Sözlü tartışmaların büyümesiyle birlikte taraflar arasında arbede başladı.

Kısa süre içinde olay yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

Meclis üyeleri ve partililerin birbirlerine müdahale ettiği anlarda salonda büyük bir kaos yaşandı.

Seçimin siyasi rekabeti bir anda fiziksel kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede nedeniyle toplantıya ara verildi.

Gerginliğin yatıştırılmasının ardından belediye meclisi yeniden toplandı ve son tur oylamasına geçildi.

Son turda kazanan AK Parti oldu

Kavganın gölgesinde gerçekleştirilen son turda AK Parti’nin adayı Asuman Şen ipi göğüsledi.

Şen 15 oy alırken YENİ Parti adayı Barış Gürsoy 12 oyda kaldı.

Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Böylece Asuman Şen, Menderes Belediye Başkanvekili seçildi.

Sonucun ardından AK Parti ve MHP'liler belediye binası önünde toplandı.

Cumhur İttifakı tarafında seçim sonucu sevinçle karşılanırken, Menderes Belediyesi'nde siyasi yönetim açısından yeni bir dönem başlamış oldu.

CHP-YENİ Parti ayrılığı AK Parti’ye yaradı

Seçimin en dikkat çekici siyasi sonucu ise CHP ve YENİ Parti’nin ortak aday üzerinde anlaşamaması oldu.

CHP kendi adayı Mehmet Ali Akar’ı, YENİ Parti ise Barış Gürsoy’u çıkardı.

Bu durum muhalefet oylarının bölünmesine yol açtı.

Özellikle ilk turlardaki oy dağılımı, CHP ve YENİ Parti'nin ortak bir aday üzerinde uzlaşması halinde seçimin sonucunun farklı olabileceğini gösterdi.

Nitekim seçim sonrasında YENİ Parti cephesinden CHP yönetimine yönelik sert eleştiriler geldi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, seçim sonrasında yaptığı açıklamada CHP’nin mevcut yönetimini suçladı ve AK Parti ile işbirliği yapıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Güç, YENİ Parti olarak seçim öncesinde uzlaşı arayışında olduklarını savundu.

CHP’den YENİ Parti’ye tepki

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ise seçim sonrasında yaptığı açıklamada YENİ Parti’nin kendi adayını çıkarmasına tepki gösterdi.

CHP tarafı, YENİ Parti ile uzlaşma arayışlarının sürdüğünü ancak sonuç alınamadığını savunuyor.

CHP'ye göre YENİ Parti'nin ayrı aday çıkarması, oyların bölünmesine ve Cumhur İttifakı adayının kazanmasına neden oldu.

Böylece seçim sonrasında kavga yalnızca belediye meclisi salonunda kalmadı.

Partiler arasındaki siyasi kavga da büyüdü.

Menderes’te siyasi tablo değişti

Menderes Belediyesi'nde yaşananlar, Türkiye'deki belediye meclislerinde küçük oy farklarının ve siyasi ayrışmaların yönetim dengelerini ne kadar hızlı değiştirebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

CHP'nin kendi adayıyla, YENİ Parti'nin ise kendi adayıyla seçime girmesi sonucunda Cumhur İttifakı'nın adayı avantaj elde etti.

Sonuçta AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkanvekili oldu.

Yani seçim gecesinin özeti aslında üç başlıkta toplandı:

Oylar bölündü.

Meclis salonunda yumruklar konuştu.

Sandıktan AK Parti çıktı.

Menderes’te şimdi ne olacak?

Asuman Şen’in başkanvekili seçilmesiyle birlikte Menderes Belediyesi'nde yeni bir siyasi dönem başladı.

Ancak seçim sonrasında ortaya çıkan tablo, belediye yönetiminin önümüzdeki dönemde de ciddi siyasi tartışmalar yaşayabileceğine işaret ediyor.

Bir tarafta CHP ile YENİ Parti arasındaki anlaşmazlık…

Diğer tarafta Cumhur İttifakı’nın elde ettiği siyasi kazanım…

Ve bütün bunların ortasında, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturma…

Menderes’te belediye başkanvekili seçimi tamamlandı.

Ancak siyasi kavga henüz bitmiş görünmüyor.

Tam tersine, 17 Ağustos’ta sandıkta sonuçlanan yarışın siyasi hesaplaşmasının önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.