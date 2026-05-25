KOCAELİ (İGFA) - Kent vizyonunu tüm ilçelere yansıtan Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla güvenli ve konforlu ulaşımı vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesinde modern kavşak düzenleme çalışmaları tamamlandı.

GÜVENLİ DÖNÜŞ ŞERİDİ İLE DÜZENLİ TRAFİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki tüm ilçelerde hayata geçirdiği modern ulaşım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Başiskele ilçesinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Barbaros Mahallesi sınırlarında yer alan Atatürk Caddesi-Kahramanlar Caddesi-Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimindeki kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında, kural dışı araç hareketlerine neden olan tanımsız alanlar refüj imalatlarıyla düzenli hale getirildi. Ayrıca Kahramanlar Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne ise güvenli dönüş şeridi oluşturuldu.

YAYA KALDIRIMI GENİŞLETİLDİ

Bölgede görünürlüğü artırmak amacıyla aydınlatma direkleri montajı yapılırken, yatay ve düşey trafik işaretlemeleri de tamamlandı. Toplu taşıma durak alanı düzenlenerek geniş bir yaya kaldırım imalatı gerçekleştirildi ve çöp konteynerleri için güvenli alanlar oluşturuldu.

Tamamlanan kavşak düzenlemesiyle birlikte bölgede trafik güvenliğinin artması ve kaza oranlarının önemli ölçüde azalması hedefleniyor.