İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kapanca Sokak Festivali için Kapanca’dan seslendi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 15-19 Mayıs’ta düzenlenecek Uluslararası 2. Kapanca Sokak Festivali’ne tüm Kocaelilileri davet ederek, “Bir kentin ruhu sokaklarında yaşar, sanatla konuşur, insanıyla gülümser. Gelin, bu hikayeye ortak olalım” dedi.

15-19 Mayıs’ta gerçekleşecek festivalin, şiir ve edebiyat temasıyla daha kapsayıcı bir şekilde hazırlandığını belirten Başkan Hürriyet, “Herkesin fikriyle renklenen, halkın dahil olduğu bir festival olacak. Önceliğimiz halkımızın mutluluğu” dedi.

Festival, 15 Mayıs’ta Mimarlar Odası Tarihi Bina’da, İtalya, İspanya, Romanya, Yunanistan ve Sırbistan’dan 11 edebiyatçının katılacağı şiir okumalarıyla başlayacak.

16 Mayıs’ta yürüyüş yolunda kortej düzenlenecek; 5 gün boyunca edebiyat söyleşileri, konserler, sokak performansları, sergiler, çocuk atölyeleri, halk oyunları ve sokak lezzetleri stantları yer alacak. 19 Mayıs’ta Reyhan Karaca konseriyle bayram coşkusu yaşanacak. Hürriyet, “Kapanca, geçmişle geleceği buluşturan bir köprü olacak” dedi.

Festivalde yerel esnaf, kadın girişimciler ve kooperatifler stant açarak ürünlerini tanıtacak.

Pişmaniye çekimi, un helvası ikramı ve nostaljik film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlenecek.

17-19 Mayıs’ta Akarca, Yahya Kaptan ve Alikahya’dan ücretsiz ring servisleri sağlanacak.