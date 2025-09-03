İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan önceden husumetlisi olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Mustafa Can GÜL tarafından Çekmeköy ilçesi Ömerli’de bir restoranda yemek yediği sırada boğazı kesilerek öldürüldü.

İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyez Savcısı Kayhan'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 19 yaşındaki şüpheli Mustafa Can Gül ise yakalanarak gözaltına alındı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Kan donduran olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL (19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."