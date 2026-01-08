Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, kamuda çalışan işçilerin 2026 yılı ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin 2026 yılı ilave tediye ödeme takvimini kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediyeler iki taksit halinde ödenecek.

Buna göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek.

Maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilere yapılacak ilave tediye ödemesi ise tek seferde gerçekleştirilecek. Bu kapsamdaki işçilere ilave tediyenin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, açıklamasında ilave tediye ödemelerinin kamuda çalışan işçiler için hayırlı olmasını temenni etti.