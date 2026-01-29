Kamu personel rejiminden işveren prim desteklerine, Varlık Fonu'ndan trafik denetimlerine kadar birçok alanda düzenleme içeren TBMM Genel Kurulu'nda 23 Ocak 2026 tarihinde kabul edilen 'Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Kamu personeli, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve ekonomik düzenlemeleri kapsayan 7573 sayılı Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı. Kanunla birlikte Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, SGK mevzuatı, Türkiye Varlık Fonu, trafik denetimleri ve vergi uygulamalarında önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, aday memurların disiplin şartları ağırlaştırıldı. Adaylık sürecinde eğitim veya stajda başarısız olanlar ile birden fazla uyarma/kınama cezası alanlar ya da aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların memuriyetle ilişiği kesilecek. Bu kişiler, 3 yıl süreyle yeniden devlet memuru olamayacak.

Disiplin cezalarında zamanaşımı süresi 2 yıl olarak netleştirilirken, yargı kararıyla iptal edilen disiplin cezalarının belirli süreler içinde yeniden tesis edilebilmesine imkân tanındı. 657 sayılı Kanun'un 57. maddesi ise yürürlükten kaldırıldı.

Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler kapsamında, alt işveren işçileri için kamu tarafından ödenen kıdem tazminatlarına ilişkin rücu alacaklarının tahsilinden vazgeçildi. Devam eden davalarda bu kısımlar yönünden karar verilmesine yer olmadığı hükme bağlandı.

Özel sektör işverenlerine yönelik 2026 yılı istihdam destekleri de kanunla düzenlendi. Prime esas kazancı belirlenen sınırların altında olan çalışanlar için günlük 42,33 TL prim desteği sağlanacak, destek tutarları İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Usulsüzlük tespit edilen işyerlerinden ise destekler faiziyle geri alınacak.

Sosyal güvenlikte, en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi. Ayrıca bazı işyerleri ve kamu kurumları için destek kapsamı dışında bırakılan alanlar netleştirildi.

Kanunla birlikte paylaşımlı elektrikli skuter işletmecileri trafik denetimi kapsamına alındı. Trafik birimleri, bu işletmelere idari para cezası uygulayabilecek.

Vergi alanında ise KDV Kanunu'ndaki geçici düzenlemenin süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı.

Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin düzenlemelerle, fon ve bağlı şirketlerin özel hukuk hükümlerine tabi olduğu vurgulandı; Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hükümler yeniden düzenlendi. İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda ise yetkili kurum tanımı 'yönetici şirket' olarak değiştirildi.

Kanunun bazı maddeleri 1 Ocak 2026'dan itibaren, diğer hükümleri ise yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanunun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz