Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile kamu ihalelerinde uygulanan eşik değerler ve parasal limitler, Yİ-ÜFE oranında artırılarak 1 Şubat 2026'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi.

ANKARA (İGFA) - Kamu İhale Kurumu'nun hazırladığı ve bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği ile kamu ihalelerinde geçerli olan eşik değerler ve parasal limitler yeniden belirlendi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 67'nci maddesine dayanılarak hazırlanan tebliğ kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı olan yüzde 27,67 esas alınarak mevcut parasal tutarlar artırıldı. Buna göre; istisna kapsamındaki alımlar, ilan ve ihale usulleri, doğrudan temin limitleri, pazarlık usulü uygulamaları ile çeşitli idari ve mali eşikler yeniden düzenlendi. Yapım işleri, mal ve hizmet alımlarına ilişkin parasal sınırlar ile Kamu İhale Kurumu paylarına esas tutarlar da güncelleme kapsamına alındı.

Tebliğde ayrıca, yeni eşik değerlerin önceki dönemlerle karşılaştırmalı tablosuna ek bölümde yer verildi.

Yeni eşik değerler ve parasal limitler 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.