Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de öldürülmesine ilişkin davada verilen ve sanıklar hakkında 24'er yıl hapis cezasını öngören kararın onanmasının, hukukun çocuklara yönelik şiddet karşısındaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hunharca katledilmesine ilişkin davada verilen karara dair açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, sanıklar hakkında hiçbir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan verilen 24'er yıl hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmasının, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecelli ettiğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kararın çocuklara yönelik şiddet ve ağır suçlar karşısında hukukun tavizsiz duruşunu ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Tunç, 'Tarafsız ve bağımsız Türk yargısı; mağdurun yaşı, suçun ağırlığı ve toplumsal vicdanı gözeterek millet adına karar vermiştir' dedi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/2014311043619512735

Adaletin her koşulda kararlılıkla işletilmeye devam edeceğini belirten Tunç, yargı sürecinin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünün altını çizerken, açıklamasında Mattia Ahmet Minguzzi'yi de andığı paylaşımında, 'Vefatıyla hepimizin yüreğini yakan evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum' ifadelerini kullandı.