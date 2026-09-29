SMART KENT, 28-30 Ocak 2027'de İstanbul Fuar Merkezi'nde ATRAX 2027 kapsamında düzenlenecek. Etkinlik; kamu, belediyeler ve teknoloji dünyasını akıllı şehir çözümleri, mobilite ve sürdürülebilirlik projeleri için ortak bir platformda buluşturacak.

İSTANBUL (İGFA) - 28-30 Ocak 2027 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde, ATRAX 2027 kapsamında gerçekleştirilecek SMART KENT; kamu kurumlarını, belediyeleri, belediye iştiraklerini, teknoloji şirketlerini, girişimleri, teknokentleri, yatırımcıları, proje geliştiricileri, akademisyenleri ve sektör profesyonellerini buluşturacak.

SMARTKENT, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar alanı olarak değil; şehirlerin ihtiyaçlarının, projelerinin ve çözüm arayışlarının doğrudan teknoloji sağlayıcılarla buluşacağı özgün bir iş birliği platformu olarak tasarlanıyor.

Organizasyon kapsamında; akıllı şehir hizmetleri, kentsel teknolojiler, mobilite ve ulaşım sistemleri, enerji ve akıllı altyapı, yapay zekâ ve veri yönetimi, güvenlik teknolojileri, çevre, atık ve sürdürülebilirlik çözümleri, dijital belediyecilik uygulamaları, vending ve self-servis sistemleri, kamusal alan ve vatandaş odaklı hizmet teknolojileri başta olmak üzere şehir yaşamını daha verimli, güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir hâle getiren çözümler ele alınacak.

KAMU, YEREL YÖNETİMLER VE ÖZEL SEKTÖR AYNI PLATFORMDA

SMARTKENT'in en önemli hedeflerinden biri; şehirlerin karar vericileri ile çözüm geliştiren teknoloji ekosistemi arasında doğrudan ve sürdürülebilir bağlantılar kurulmasını sağlamak.

Bakanlıklar, kamu kurumları, belediyeler ve belediye iştirakleri; ihtiyaçlarını, önceliklerini, devam eden çalışmalarını ve planlanan projelerini paylaşabilecek. Teknoloji şirketleri, üreticiler, girişimler ve uygulayıcı firmalar ise bu projelere yönelik ürün, hizmet ve iş birliği modellerini sunabilecek.