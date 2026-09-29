Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelini ziyaret ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya geldi. İtfaiye bahçesinde gerçekleştirilen buluşmada, itfaiyecilerin özverili çalışmaları için teşekkür edilirken, Başkan Dutlulu personelin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Ziyarette Başkan Dutlulu'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ve daire başkanları da eşlik etti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye personelinin yangın, kaza ve farklı acil durumlarda zorlu şartlar altında görev yaptığını belirterek, İtfaiye Haftası'nda kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti. Başkan Dutlulu ise itfaiye personelinin Manisa için çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, 'Hepiniz birer kahramansınız ve bizler için çok önemlisiniz. İyi ki varsınız. Hem şehir içindeki yangınlarda hem köylerde hem ormanlarda gerçekten çok önemli bir vazife yapıyorsunuz' dedi.

Manisa İtfaiyesi'nin Türkiye'de örnek gösterilen teşkilatlardan biri olduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, 'Bu işler kolay işler değil, tamamen gönül işleri. Evet, mesleğiniz ama içinizden gelmese olacak işler değil. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim' diye konuştu. Başkan Dutlulu, Manisa'daki yangınlara ilişkin İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'dan da bilgi aldı. Dutlulu, konuşmasını, 'Haftanız kutlu olsun. Özverili çalıştığınız için hem Manisalı bir hemşehriniz olarak hem de belediye başkanınız olarak sizlere minnettarız. Sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız' sözleriyle tamamladı.

İtfaiye Haftası kapsamında Renkli Kalpler Anaokulu öğrencileri de itfaiye personelini ziyaret etti. İtfaiyecilik mesleği hakkında bilgi alan çocuklara, itfaiyecilerin kullandığı kıyafetler giydirilerek meslek tanıtıldı.