Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle hayata geçirilecek İçme Suyu Kayıp ve Kaçakların Azaltılması Projesi için 62,9 milyon avroluk kredi anlaşması imzalandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde, 2026 yılı Kamu Yatırım Programı'na alınan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle hayata geçirilecek Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerindeki içme suyu kayıp ve kaçaklarının azaltılması projesi için 62,9 milyon avroluk kredi anlaşması imzalandı. Proje kapsamında mevcut içme suyu hatları yenilenecek, yeni ana isale hatları ve su depoları inşa edilecek, Topgözü Su Kaynağı sisteme kazandırılacak.

YENİ SİSTEMLERLE SU KAYIPLARI AZALTILACAK

Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde içme suyu altyapısını yenilemek amacıyla yürütülecek proje kapsamında 771 kilometre içme suyu hattı yenilenecek, 69 kilometre yeni ana isale hattı yapılacak. Ayrıca 9 yeni depo inşa edilecek, 4 depo yenilenecek ve Topgözü Su Kaynağı yeni bir hatla sisteme kazandırılacak. SCADA (Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) ve oluşturulacak DMA (Ölçümlü Alt Bölge) sistemleri sayesinde şebeke daha etkin izlenecek, su kayıplarının azaltılması ve arızalara daha hızlı müdahale edilmesi sağlanacak. Böylece mevcut su kaynaklarından daha verimli yararlanılarak içme suyu arzının sürekliliğine katkı sunulacak.

İmza töreninde konuşan EBRD Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Harry Boyd-Carpenter, Muğla'nın doğal ve ekonomik zenginliklerine dikkat çekerek suyun bölgenin geleceği açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Muğla'nın EBRD Yeşil Şehirler Programı'na katılan Türkiye'deki yedinci şehir olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Carpenter, 'Tüm bu zenginliklerin kalbinde su yer alıyor. Su olmadan modern bir topluma, sanayiye ve gelişen bir topluluğa sahip olamazsınız. İklim değişikliği ve kuraklıkların gelecekte de zorluklar yaratacağını biliyoruz. Bu yüzden su altyapısını güçlendirmek kritik bir öneme sahip.' dedi.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, 'Bugün proje bölgemizde kayıp-kaçak oranı yüzde 65 seviyelerine kadar çıkmakta. Yapacağımız bu yatırımla verdiğimiz taahhüt, bunu yüzde 20'nin altına indirmek. Yenilenen ve yeni inşa edilen tüm hatlarımız mevcut SCADA sistemimize entegre edilecek. Oluşturacağımız DMA bölgeleriyle de şebekeyi daha etkin izleyecek ve yöneteceğiz. Topgözü'nden inşa edeceğimiz yeni iletim hattıyla mevcut su kaynağımızı sistemimize kazandıracağız. Böylece enerji tüketimimizi ve işletme maliyetlerimizi düşürecek, karbon emisyonlarımızın azaltılmasına da katkı sağlayacağız. Başta bu önemli projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, EBRD'nin değerli yöneticilerine ve uzmanlarına, proje sürecinde büyük emek veren tüm MUSKİ çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.' dedi.

Projenin Muğla'nın geleceği açısından önemli bir adım olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yatırımın yalnızca üç ilçenin içme suyu altyapısına değil, kentin iklim değişikliğine uyum kapasitesine de katkı sağlayacağını ifade etti. EBRD Yeşil Şehirler Programı kapsamında imzalanan anlaşmanın önemine değinen Başkan Aras, 'İçme suyu şebekesinin kritik bölümlerini yenileyecek, su kayıplarını azaltacak, modern izleme sistemlerini devreye alacak ve su kaynaklarımızı çok daha verimli kullanacağız. Tasarruf ettiğimiz her damla su, Muğla için yeni bir su kaynağı demektir.' diye konuştu.