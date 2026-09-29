Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Şalpazarı ilçesine bağlı Kuzuluk ve Gökçeköy mahallelerinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 11 bin metre uzunluğundaki hattın yapımını sürdürüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda TİSKİ, Şalpazarı'nın Kuzuluk ve Gökçeköy mahallelerinde kapsamlı bir içme suyu hattı çalışması yürütüyor.

Toplam 11 bin metre uzunluğunda planlanan yeni hat sayesinde mahallelerin içme suyu altyapısı daha sağlıklı ve güvenli hale getirilecek. Projenin tamamlanmasıyla özellikle su temininde yaşanan sorunların önemli ölçüde giderilmesi bekleniyor.

ŞEHRİN HER NOKTASINDAYIZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapının güçlü şehirlerin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, ilçelerin ihtiyaçlarına göre yatırımları sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Genç, şöyle konuştu: 'Trabzon'umuzun her noktasında hemşerilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şalpazarı ilçemizin Kuzuluk ve Gökçeköy mahallelerinde devam eden 11 bin metrelik içme suyu hattı da bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek.'

SORUNLAR GİDERİLMEYE DEVAM EDİYOR

TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün gerek içme suyu gerekse de kanalizasyon hatları noktasında cansiperane bir şekilde hizmet sürdürdüğüne vurgu yapan Başkan Genç, 'Şalpazarı ilçemizde de içme suyu anlamında var olan sorunu ortadan kaldırıyoruz. Amacımız, hemşerilerimize kaliteli, sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı hizmeti sunmak. Trabzon'un her ilçesinde ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.