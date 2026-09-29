Ankara Büyükşehir Belediyesi, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Ankara tarafından dördüncüsü düzenlenen Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi 2026'ya (GLZ'26) ana paydaş olarak destek verdi.

ANKARA (İGFA) - Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Ankara tarafından düzenlenen Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi 2026 (GLZ'26), Ankara Büyükşehir Belediyesinin ana paydaşlığında gençleri, girişimcileri, profesyonelleri, akademisyenleri, kamu ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

'Sürdürülebilir Gelecek İçin' temasıyla gerçekleştirilen zirvede, sürdürülebilirlik yalnızca çevresel bir konu olarak değil; geleceğin yaşam biçimlerini, iş dünyasını, girişimciliği ve liderliği şekillendiren bütüncül bir dönüşüm olarak ele alındı.

Zirvenin açılış konuşmaları; Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, JCI Ankara Başkanı Dr. Begüm Erikçi, JCI Türkiye Başkanı Merve Demircan, Geleceğe İlham Ver Derneği Başkan Vekili Gökhan Dinç ve ANKON Consulting Genel Müdürü Damla Tüzüner tarafından gerçekleştirildi.