İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından yürütülen İzmit 95 programı kapsamında, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan ailelere ve gebe annelere yönelik ücretsiz ebeveyn buluşmaları devam ediyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından yürütülen İzmit 95 projesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeye ve ailelerin ebeveynlik süreçlerine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 0-6 yaş arası çocuğu olan ailelere yönelik seminerler gerçekleşecek. Çocuklarla kurulan güçlü bağların ve günlük yaşam içerisinde gerçekleştirilen küçük ancak anlamlı etkileşimlerin çocukların gelişimine nasıl katkı sunduğunun aktarılacağı seminerlerde, ailelerin çocuklarının gelişim süreçlerini daha bilinçli şekilde desteklemelerine yönelik bilgiler verilecek.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE 6 TEMEL MESAJ ELE ALINACAK

Seminerlerde çocukların gelişiminde önemli rol oynayan günlük etkileşimler ve ebeveyn-çocuk ilişkisi ele alınacak. Katılımcılarla birlikte; 'Sevginizi gösterin, sarılın', 'Onunla konuşun', 'Birlikte oyun oynayın', 'Sayın, eşleştirin, sıralayın', 'Onunla okuyun' ve 'Kendinize iyi bakın' mesajları üzerinden çocukların gelişimini destekleyen yöntemler paylaşılacak. İzmit Belediyesi, İzmit 95 projesiyle her çocuk için sağlıklı bir başlangıç ve her aile için güçlü bir destek sunmayı hedefliyor.

İzmit 95 seminerlerinin ilki 14 Ekim Salı günü 18.00-19.00 saatleri arasında Tepeköy Çınar Çocuk Evi'nde, ikinci seminer ise 21 Ekim Salı günü 18.00-19.00 saatleri arasında Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nde gerçekleştirilecek. İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan tüm anneleri ve aileleri seminerlere davet ediyoruz.