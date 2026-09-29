Bakırköy Belediyesi, ilçe genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde sağlık taraması gerçekleştiriyor. Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi hekimleri tarafından yapılan taramalarda öğrencilerin genel sağlık durumları ile ağız ve diş sağlığı kontrolleri gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Bakırköy Belediyesi, sağlık hizmetlerini okullara taşıyor.

Bu kapsamda Tıp Merkezi hekimleri, ilçe genelindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Taramalarda Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Ağız ve Diş Sağlığı hekimleri tarafından öğrencilerin genel sağlık durumları değerlendiriliyor. Ağız ve diş sağlığı kontrollerinde ise öğrencilerin diş ve ağız sağlığına ilişkin ihtiyaçları belirleniyor.

Kontroller sonucunda dolgu, süt dişi çekimi, süt dişi kanal tedavisi, diş taşı temizliği, fissür örtücü ve flor uygulaması gereksinimi bulunan 4 yaş üzeri SGK'lı çocuklar, Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi'nden sağlık hizmeti alabiliyor.

Randevu almak isteyen vatandaşlar, 414 97 77 numaralı çağrı merkezini arayarak 8205'i tuşlayabiliyor.