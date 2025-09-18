Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kamuda yeni atamalar yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na il müdürlükleri bazında ise Kırşehir görevden alınırken, Niğde ve Sakarya'ya yeni il müdürleri atandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Kırşehir İl Müdürü Murat Konan görevden alındı. Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin Kesler, Sakarya İl Müdürlüğüne ise Mehmet Uçar atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

SGK İLE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDA DA YENİ GÖREVLENDİRME

Aynı kararda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nda açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Özçelik atanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cengiz Arabacı getirildi.