Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarımsal üretimi desteklemek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen örnek tarım projesinde ayçiçeği hasadı yapıldı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa’da tarım, sadece üretim değil, paylaşım ve dayanışmanın da simgesi haline geliyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. ve Çiftçi Malları Koruma Derneği iş birliğiyle yürütülen proje, ilçenin bereketli topraklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyordu. Buğday hasadında “Edinilen mahsul; yoksulumuza un, çiftçimize tohum, hayvancımıza silaj ot olacak” anlayışıyla yola çıkılan projede, şimdi de ayçiçeği hasadından elde edilen mahsul ihtiyaç sahibi ailelere ayçiçek yağı olarak geri dönecek. Bu kapsamda 200 dönümlük alana ekilen ayçiçeklerinden toplam 20 bin 500 kilo mahsul elde edildi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, ilçenin geleceğinde önemli bir aktör olarak tarımı gördüklerini belirterek, "İlçemizin bereketli topraklarını doğru ürünlerle buluşturarak hem verimliliği artırıyor hem de çiftçilerimize örnek oluyoruz. 200 dönümlük alandan 20.500 kilo ayçiçeği elde ettik. Önümüzdeki yıllarda farklı ürünlerle de bu çalışmaları sürdürerek tarımsal çeşitliliği artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.