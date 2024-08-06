Bursa’da toplumsal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleriyle bilinen Kalbi Selim Derneği Başkanı Osman İpekçioğulları ile Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu (UTEP) Genel Başkanı Sami Bektaş ve Başkan Yardımcısı Faruk Tok’un gayretleriyle, Bursa’da ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı yapıldı.MoraDergisi (BURSA İGFA)-

Hayra vesile olan Genel Başkan Sami Bektaş, UTEP üyeleri ve gönüldaşlar dualarla yad edildi. Kalbi Selim Derneği, kurulduğu günden bu yana yardım eli uzattığı ailelerin sayısını her geçen gün artırıyor. Dernek, sosyal yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak, her kesimden insana ulaşmayı hedefliyor. Son olarak gerçekleştirilen bu yardım faaliyeti, derneğin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

UTEP ile gerçekleştirilen bu iş birliği hem derneğin hem de platformun sosyal sorumluluk alanındaki katkılarını bir araya getirerek geniş bir kesime ulaşmayı mümkün kıldı. 300 aileye ulaştırılan gıda yardımları, ihtiyaç sahiplerinin temel gereksinimlerini karşılamak ve onların yaşam koşullarını bir nebze olsun iyileştirmek amacı taşıyor.

Kalbi Selim Derneği, başta Bursa olmak üzere farklı bölgelerde ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelere ulaşarak, onların yaşamlarını iyileştirmek için çaba gösteriyor. Dernek Başkanı Osman İpekçioğulları, ekibiyle birlikte gece gündüz demeden çalışarak, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa orada olma prensibiyle hareket ediyor. Bu çalışmalar, derneğin Bursa sınırlarını aşarak daha geniş bir coğrafyada da yardım faaliyetlerini sürdürebilmesine olanak tanıyor.

Kalbi Selim Derneği’nin yürüttüğü yardım faaliyetleri, yalnızca maddi destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda dayanışma ve paylaşma bilincinin gelişmesine de katkı sunuyor. Dernek, yardımların ulaştırıldığı ailelerle sürekli iletişimde kalarak, onların ihtiyaçlarını daha yakından takip ediyor ve gerektiğinde daha fazla destek sağlıyor.

Kalbi Selim Derneği, bundan sonraki süreçte de toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda varlık göstermeye ve daha fazla kişiye yardım ulaştırmaya devam etmeyi planlıyor. Dernek, bu hedef doğrultusunda, yeni iş birlikleri ve projeler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kalbi Selim Derneği ve UTEP’in bu iş birliği, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak öne çıkıyor ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaşamlarına önemli bir katkı sağlıyor.