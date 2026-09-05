Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Papirüs Ambalaj Tasarım Yarışması kapsamında hayata geçirilen Papirüs Şehir Buluşmaları'nın ilki İzmir'de gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA)- Ege İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası'nda düzenlenen buluşma, 40'a yakın tasarım öğrencisi ve profesyonelin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmanın daha yakından tanıtılması, başvuru sürecine ilişkin merak edilen konuların açıklığa kavuşturulması ve tasarımcılarla doğrudan iletişim kurulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Papirüs'ü yarışmanın paydaşlarıyla birlikte değerlendirme fırsatı buldu.

'Jüri Üyeleri ile Aynı Masada' yaklaşımıyla kurgulanan buluşmada, Papirüs Ambalaj Tasarım Yarışması jüri üyesi Endüstriyel Tasarımcı Ece Güçer ile Papirüs Ambalaj Tasarım Yarışması Danışmanı Didem Durmaz Çetinkaya katılımcılarla bir araya geldi.

Klasik bir sunum formatı yerine karşılıklı sohbet ve soru-cevap ortamında gerçekleştirilen etkinlikte; Papirüs Ambalaj Tasarım Yarışması'nın amacı, yarışma şartnamesi, başvuru ve değerlendirme süreçleri ile tasarımcılardan beklenen yaklaşımlar ele alındı.