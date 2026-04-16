Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler, düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlanırken, devlet yetkilileri de cenazelere katılarak taziye mesajları verdi.

KAHRAMANMARAŞ - OSMANİYE (İGFA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğrenciler için cenaze törenleri düzenlendi.

Saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik, kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada yaşanan acının tüm Türkiye'nin ortak acısı olduğunu belirterek, 'Henüz hayatlarının baharında aramızdan koparılan yavrularımızın acısı yüreğimizi dağladı' dedi.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden öğrenciye rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Törenlerde ailelerin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı gözlenirken, saldırıda hayatını kaybeden çocuklar için Türkiye genelinde yas havası hakim oldu.