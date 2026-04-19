Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 dosyadan kesinleşmiş 30 yılı aşkın hapis cezası bulunan firariyi kuyu içinde saklanırken yakaladı.

KİLİS (İGFA) - Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda hakkında 11 ayrı dosyadan toplam 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 bin 900 TL adli para cezası olan bir şahıs yakalandı.

Şahsın, Şıh Abdullah Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi. Alınan arama kararıyla adrese yapılan operasyonda, firari şahsın mutfak bölümünde üzeri tahta ve halıyla kapatılmış bir kuyu içerisinde saklandığı belirlendi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Bunlar arasında 25 bin 900 TL, 3 bin 600 Amerikan Doları, 100 Euro, 3,49 gram metamfetamin, 1,51 gram esrar, pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş ile iki cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.