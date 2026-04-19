İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 11 belediye çalışanı hakkında "Etimesgut İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi" ihalesindeki usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma izni verdi.

İhale Dosyasında "Malzeme Değişikliği" Mercek Altında

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından onaylanan soruşturma izni, Etimesgut İstasyon Caddesi için düzenlenen "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesini kapsıyor. Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, projede ciddi bir usulsüzlük yapıldığı öne sürülüyor.

40 Milyon TL’lik Haksız Kazanç İddiası

Soruşturmanın odak noktasını, ihale şartnamesinde yer alan imalatlardaki değişiklikler oluşturuyor. İddiaya göre:

Başlangıçta planlanan yüksek maliyetli "çelik kiriş" imalatları, daha sonra düşük maliyetli prefabrik Betonarme kiriş imalatına çevrildi.

Yapılan bu malzeme değişikliğiyle yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL tutarında haksız menfaat sağlandığı ve kamu zararına yol açıldığı belirtildi.

Temel İhale İlkelerine Aykırılık

Raporda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun şeffaflık ve rekabeti düzenleyen temel ilkelerine uyulmadığı vurgulandı. Sözleşme bedeli yaklaşık 106 milyon TL olan ihaleyle ilgili oluşan kamu zararının, faiziyle birlikte tahsil edilmesi talep ediliyor.

Yavaş’tan İkinci Soruşturma İzni

Geçtiğimiz hafta, 2023 seçim mitinglerinde belediye imkanlarını kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş, bu kararla birlikte kısa süre içinde ikinci bir incelemeyle karşı karşıya kalmış oldu. ABB kanadından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Yavaş’ın Danıştay’a itiraz hakkı bulunuyor.