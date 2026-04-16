İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş'taki olayla ilgili sosyal medyada yer alan 'deliller karartıldı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın ardından bazı sosyal medya platformlarında gündeme gelen 'olay yeri incelemesi tamamlanmadan temizlik yapıldığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddialar yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, olay yeri inceleme ve delil toplama çalışmalarının Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, uzman ekiplerce titizlikle yürütüldüğü ve eksiksiz şekilde tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, temizlik çalışmalarının ise adli incelemelerin sona ermesinin ardından, ilgili kurumlardan alınan resmi izin doğrultusunda başlatıldığı ifade edildi.

Yetkililer, kamuoyunu yanıltmaya ve kurumları itibarsızlaştırmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, yalnızca resmî açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.