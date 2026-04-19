MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, yazılı açıklamasında selden etkilenen tüm vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Selden en çok etkilenen Bağlar Mahallesi başta olmak üzere tüm mahallelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Milletvekili Kılıç, 'Bağlar Mahallesi başta olmak üzere selden etkilenen tüm mahallelerimizde, Büyükşehir Belediyemiz, Midyat Belediyemiz, Midyat Kaymakamlığımız, İl AFAD ekiplerimiz ve ilgili tüm kurumlarımız sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, vatandaşlarımızın yanında yer almaktadır. Hasar tespit ve zarar ziyan belirleme çalışmaları titizlikle ve kapsamlı bir şekilde devam etmektedir.' dedi.

Hiçbir Vatandaşımız Mağdur Edilmeyecek

Hiçbir vatandaşın mağdur edilmemesi adına gerekli tüm adımların atılacağını belirten Kılıç, yapılacak incelemeler sonrasında ihtiyaç duyulan desteklerin hızlı bir şekilde sağlanacağını, tüm ilgili kurumlarla beraber, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Yetkililer, sel sonrası hasar tespit çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ve vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.