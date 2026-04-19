Adalet Bakanı Akın Gürlek, mahkemelerde karara bağlanan dosya sayısının açılan dosyaları geçtiğini belirterek yargı süreçlerinde etkinliğin arttığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Türkiye genelinde mahkemelerde karara bağlanan dosya sayısının, yıl içinde açılan dosya sayısını geçtiğini ifade eden Gürlek, bu durumun yargı süreçlerinde etkinlik ve hızın arttığını gösterdiğini belirtti.

81 ilde adalet hizmetlerinin niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Gürlek, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak adımların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Yargı teşkilatının fiziki ve teknik kapasitesinin güçlendirildiğini belirten Gürlek, aynı zamanda yargı personelinin çalışma koşullarının da iyileştirildiğini ifade etti.

https://twitter.com/abakingurlek/status/2045840486108221464

'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi kapsamında önemli bir başarıya ulaşıldığını açıklayan Gürlek, bu alanda yüzde 151,3 temizleme oranına erişildiğini ve bunun yargılamaların makul sürede tamamlanması açısından kritik bir eşik olduğunu dile getirdi. Adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirilmesi için idari ve yapısal reformların süreceğini belirten Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapma' vizyonu doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.