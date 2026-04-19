Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında idari süreçlerin devam ettiğini ve İl Millî Eğitim Müdürü'nün görevden alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Nisan 2026'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, olayın tüm boyutlarıyla incelenmesi için Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişleri tarafından çok yönlü bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, süreç kapsamında başlatılan idari işlemler çerçevesinde Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığı duyuruldu.

Bakanlık, olayın hassasiyetle ele alındığını vurgulayarak, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.

Sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceği ifade edildi.

ERHAN BAYDUR KİMDİR?

1979 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğan Erhan Baydur, ilköğrenimini Elmalı´da tamamlayan Baydur, ortaokul ve lise öğrenimini Antalya´da tamamladı.

2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Baydur, 2003-2021 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi kurumlarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı, kurucu müdürlük, öğretmenevi müdürlüğü görevlerinden sonra 2017-2021 tarihleri arasında Antalya ve Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. 2021- 2024 yılları arasında Isparta İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Baydur, 2024 yılı Ağustos ayından bu yana Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmaktaydı.