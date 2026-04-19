Gülistan Doku davasında 4 kişi daha tutuklandı

SON DAKİKA: Mansur Yavaş’a Bir Soruşturma İzni Daha! 40 Milyon TL'lik Kamu Zararı İddiası

Valilik, olası risklere karşı tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşmamaları, ani su seviyesi artışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda, 19 Nisan Pazar günü barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü su tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer, tahliye süresince Batman Çayı'nda su seviyesinin yükseleceğine dikkat çekerek, çay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim alanları, tarım arazileri ve iş yerlerinin gerekli önlemleri almasının önemine vurgu yaptı.

BATMAN (İGFA) - Batman Valiliği, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Batman Barajı'na gelen su miktarında artış yaşandığını açıkladı.

