Batman Valiliği, yoğun yağışlar sonrası Batman Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BATMAN (İGFA) - Batman Valiliği, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Batman Barajı'na gelen su miktarında artış yaşandığını açıkladı.
Bu kapsamda, 19 Nisan Pazar günü barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü su tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer, tahliye süresince Batman Çayı'nda su seviyesinin yükseleceğine dikkat çekerek, çay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim alanları, tarım arazileri ve iş yerlerinin gerekli önlemleri almasının önemine vurgu yaptı.
Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşmamaları, ani su seviyesi artışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.
Valilik, olası risklere karşı tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.