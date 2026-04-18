Gülistan Doku davasında 4 kişi daha tutuklandı

Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Vali korumadı Şükrü E, Zeinal A., üvey babası Engin Y. ve Uğurcan A'nın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven tutuklandı.

Daha önce eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklanmıştı.

TUNCELİ (İGFA) - Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 Ocak 2020 tarihinden buyana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili 9 kişi gözaltına alınmıştı.

